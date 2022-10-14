На Центральном рынке в Советске торговали контрафактными сигаретами

В Советске полицейские пресекли продажу контрафактных сигарет и алкоголя на Центральном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Незаконную торговлю в овощной лавке вела 49-летняя предприниматель и ее 42-летний сожитель. В павильоне наряду с овощами и фруктами они реализовывали сигареты и алкоголь без акцизных марок.

Полицейские обнаружили в торговом павильоне 390 пачек немаркированных сигарет. Также было изъято свыше 20 пластиковых бутылок с алкоголем без акцизных марок, всего 80 литров.

Кроме этого, в подвале многоквартирного дома, где проживают подозреваемые, в ходе обыска было обнаружено и изъято около 16 тысяч немаркированных пачек сигарет. Общая стоимость изъятого составила 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливается происхождение изъятого товара. Расследование продолжается.