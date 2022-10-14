Мобилизованные калининградцы учились стрелять из миномета «Сани»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На полигоне Балтийского флота мобилизованные калининградцы отработали стрельбу из 120-мм минометов «Сани». Об этом сообщает пресс-служба флота.

Минометчики в условиях лесисто-болотистой местности полигона за короткий промежуток времени поразили свыше 30 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 700 до 2500 метров. Корректирование огня и контроль поражения целей осуществляли штатные расчеты комплексов беспилотной авиации.

В тренировках приняли участие более 100 военнослужащих. Было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Одновременно с минометными стрельбами военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе артиллерийских подразделений выполнили упражнения боевых стрельб из модернизированных самоходных артиллерийских установок «Акация».