В Фонде капремонта рассказали о домах в Калининграде, на которых включат художественную подсветку

Калининградская область – единственный регион в стране, в котором в рамках капитального ремонта домов делают архитектурно-художественную подсветку. Оборудуется она не за счет средств жителей, а только на средства из областного бюджета. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказал глава регионального Фонда капремонта Олег Туркин.

По его словам, 5 домов в городе уже красиво подсвечены, еще 6 в работе.

- Архитектурная подсветка – это прорыв года, - сказал Олег Туркин. - Подсветку мы тестируем в Калининграде, потом будем тиражировать и по области.

В качестве примера Олег Туркин привел дом советской постройки на пересечении улицы Катина и проспекта Мира, который будет преобразован в следующем году. Его, в частности, собираются подсветить.

Также иллюминация будет на доме по адресу: проспект Мира, 27, расположенном напротив зоопарка. Дом возле кинотеатра «Заря», который стоит сейчас в лесах, также будет архитектурно-художественно подсвечен. Вместе с ним – дом по адресу проспект Мира, 53-55 (где на первом этаже магазин игрушек).

А на доме № 74 по проспекту Мира уже есть подсветка.