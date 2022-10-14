В Калининграде назначили дату выборов нового главы администрации

Елена Дятлова останется градоначальником еще почти два с половиной месяца. Фото: Александр КАТЕРУША

Полномочия действующей главы администрации Калининграда Елены Дятловой истекают 25 ноября. Сегодня на заседании комиссии горсовету по местному самоуправлению и социальной политике назначили дату выбора нового градоначальника. Конкурс среди кандидатов проведут 29 ноября. Выборы с участием населения города, напомним, не проводятся.

Депутаты решили несколько изменить порядок.

- Раньше конкурсная комиссия отбирала из нескольких кандидатур одну и представляла ее для утверждения на городской Совет. Теперь же на городской Совет для утверждения должно быть представлено не менее двух кандидатур, из которых и выберут нового главу городской администрации, - объяснили в пресс-службе горсовета.

В саму конкурсную комиссию входят 6 человек. По трое – из правительства Калининградской области и городского Совета.