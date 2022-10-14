В Славском районе бык убил двух доярок

Трагедия произошла в поселке Громово Славского района. Как сообщает портал klops.ru, женщины 1957 и 1961 годов рождения пришли на пастбище подоить коров. Неожиданно на них набросился разъяренный бык. Дать отпор агрессивному животному доярки не смогли. Тела женщин позже обнаружил владелец стада.

На месте происшествия уже побывали следователи регионального СКР. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Что стало причиной буйного поведения быка, неизвестно.

Отметим, что менее месяца назад, в конце сентября, в том же Славском районе произошла аналогичная трагедия. Бык насмерть забодал 54-летнего жителя поселка Охотное.