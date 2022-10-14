На сайте правительства Калининградской области создали раздел о помощи в покупке жилья

Раздел разработали по поручению губернатора Антона Алиханова. Как сообщает пресс-служба правительства, размещенная информация посвящена мерам поддержки граждан для приобретения или строительства жилья на территории региона.

В частности, в новом разделе можно ознакомиться с условиями семейной и льготной ипотеки, программ для молодых врачей и учителей, выдачи сертификатов для отдельных категорий граждан (многодетные семьи, дети-сироты), социальными выплатами на улучшение жилищных условий в сельских территориях.

Также в разделе собрана вся необходимая нормативная база.