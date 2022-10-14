В Калининградской области началось строительство первой в России «гигафабрики» литий-ионных батарей

Строительство фабрики началось под Неманом. Крупнейшее российское предприятие мощностью 4ГВт*ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии.

- Очень важно, что новая гигафабрика возводится на востоке области, там, где очень нужны рабочие места и связанные со стабильной работой уверенность и социальная обустроенность, – подчеркнул губернатор Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, первые батареи сойдут с конвейера российской «гигафабрики» в 2025 году. Мощность производства на первом этапе позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей.

Ожидается, что новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1 500 человек, включая сопутствующие поддерживающие производства). Фабрика станет крупным налогоплательщиком в регионе. Инвестиции в проект оцениваются в объеме не менее 26 миллиарда рублей.