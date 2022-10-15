В Калининграде по спецпрограмме благоустройства отремонтируют десять дворов

В мэрии Калининграда опубликовали список домов, дворы которых планируется отремонтировать в 2023 году по специальной программе благоустройства.

Где проведут ремонт:

Ул. Серпуховская, 11-21

Ул.Борзова, 90

Ул.Октябрьская, 61-63

Ул.Грибоедова, 5-7,

Пер. Грибоедова 8-12

Ул. Багратиона, 73а

Ул. Багратиона, 69

Ул. Станочная, 7-9,

Ул. Радищева, 104-106

Ул. Танковая, 13

В администрации города отметили, что жители всех этих домов ранее не проигнорировали собрание собственников, проголосовали за софинансирование в размере 5-20% от стоимости работ, а их УК собрала весь комплект необходимых документов и по всем правилам подала заявку в мэрию.