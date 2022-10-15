В Калининграде по спецпрограмме благоустройства отремонтируют десять дворов

В мэрии Калининграда опубликовали список домов, дворы которых планируется отремонтировать в 2023 году по специальной программе благоустройства.
Где проведут ремонт:
Ул. Серпуховская, 11-21
Ул.Борзова, 90
Ул.Октябрьская, 61-63
Ул.Грибоедова, 5-7,
Пер. Грибоедова 8-12
Ул. Багратиона, 73а
Ул. Багратиона, 69
Ул. Станочная, 7-9,
Ул. Радищева, 104-106
Ул. Танковая, 13
В администрации города отметили, что жители всех этих домов ранее не проигнорировали собрание собственников, проголосовали за софинансирование в размере 5-20% от стоимости работ, а их УК собрала весь комплект необходимых документов и по всем правилам подала заявку в мэрию.