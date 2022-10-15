Липы и дубы: В парках Калининграда посадят 135 деревьев

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Фото: Александр КАТЕРУША
Определился подрядчик для поставки 135 саженцев, которые посадят в Калининграде. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, посадки пройдут в Макс-Ашманн парке, в Южном и в парке им. Юрия Гагарина.
Какие деревья появятся в городе:
Бук лесной «Атропурпуреа» - 12 шт.
Береза полезная «Дооренбоз» - 19 шт.
Ива белая «Тристис» - 8 шт.
Дуб черешчатый «Фастигиата» - 11 шт.
Ель колючая - 21 шт.
Дуб черешчатый - 23 шт.
Липа мелколистная - 5 шт.
Липа крупнолистная - 2 шт.
Бук лесной - 17 шт.
Каштан конский «Бриоти» - 11 шт.
Тсуга канадская - 3 шт.
Тис ягодный - 3 шт.
Отмечается, что растения должны быть высотой не менее 3,5 метра, а после посадки деревья будут защищены от собак.