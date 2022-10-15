Липы и дубы: В парках Калининграда посадят 135 деревьев

. Фото: Александр КАТЕРУША

Определился подрядчик для поставки 135 саженцев, которые посадят в Калининграде. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, посадки пройдут в Макс-Ашманн парке, в Южном и в парке им. Юрия Гагарина.

Какие деревья появятся в городе:

Бук лесной «Атропурпуреа» - 12 шт.

Береза полезная «Дооренбоз» - 19 шт.

Ива белая «Тристис» - 8 шт.

Дуб черешчатый «Фастигиата» - 11 шт.

Ель колючая - 21 шт.

Дуб черешчатый - 23 шт.

Липа мелколистная - 5 шт.

Липа крупнолистная - 2 шт.

Бук лесной - 17 шт.

Каштан конский «Бриоти» - 11 шт.

Тсуга канадская - 3 шт.

Тис ягодный - 3 шт.

Отмечается, что растения должны быть высотой не менее 3,5 метра, а после посадки деревья будут защищены от собак.