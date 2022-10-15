Тротуар на улице Воейкова сделают, но только в 2023 году

Власти Калининграда запланировали ремонт тротуара от дома № 9 по ул. Воейкова до ул. Панина на 2023 год. Об этом сообщается в соцсетях мэрии, в ответ на вопрос калининградки, которая попросила обратить внимание на эту улицу.

Еще одна проблема, которую озвучила жительница города – отсутствие светофора неподалеку от новой школы.

«После открытия школы по ул. Рассветной там большой поток деток, светофор был бы очень кстати на перекрестке Панина-Воейкова», - написано в обращении к мэрии.

В горадминистрации ответили, что светофор планируют установить только после реконструкции этого перекрестка. Точные даты ремонта не назвали.