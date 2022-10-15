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Звезды15 октября 2022 9:59

В Светлогорске актриса Светлана Чуйкина представит фильм, снятый в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В воскресенье, 16 октября, состоится премьерный показ и встреча с создателями кинокартины «Плакать нельзя». В концертном зале «Янтарь-холла» ленту представят исполнители главных ролей, актеры Светлана Чуйкина и Владимир Левченко и продюсер Вадим Быркин.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, значительная часть ленты была снята в Калининградской области.

При этом по сюжету действие фильма разворачивается в Скандинавии.

Психологический триллер «Плакать нельзя» режиссера Натальи Назаровой был удостоен награды за лучшую режиссуру на международном фестивале «Амурская осень». В широкий прокат картина выйдет 20 октября.

Начало показа в 17.00.