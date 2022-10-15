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Происшествия15 октября 2022 10:57

В Калининграде сгорела квартира на ул. Сергеева, погибла женщина

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Пожар в пятиэтажном панельном доме на улице Сергеева случился в минувшую пятницу, 14 октября. Возгорание случилось на пятом этаже в трехкомнатной квартире.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, имеется пострадавший, удалось спасти двух человек.

По предварительной информации в результате происшествия погибла женщина.

«В комнате площадью 12 квадратных метров горели мебель, бытовые принадлежности», - уточнили в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 27 человек и 4 единиц техники.