В Калининграде сгорела квартира на ул. Сергеева, погибла женщина

Пожар в пятиэтажном панельном доме на улице Сергеева случился в минувшую пятницу, 14 октября. Возгорание случилось на пятом этаже в трехкомнатной квартире.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, имеется пострадавший, удалось спасти двух человек.

По предварительной информации в результате происшествия погибла женщина.

«В комнате площадью 12 квадратных метров горели мебель, бытовые принадлежности», - уточнили в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 27 человек и 4 единиц техники.