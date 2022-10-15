От гриппа привито 43% жителей Калининградской области

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В Калининградской области прививку от гриппа получили 442 519 человек, в их числе 109 632 ребенка. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, всего привито 43% жителей.

«Практически полностью привиты сотрудники медицины и образования. Из групп риска: привито 82% людей возрастной категории «60+» (от числа подлежащих) и 83% беременных (от числа подлежащих)», - отметили в Управлении.

Врачи напоминают, что вакцинация является эффективной и доступной профилактической мерой защиты от гриппа и его осложнений. Прививка предупреждает тяжелое течение заболевания, осложнения, препятствует широкому распространению заболевания.

Подробно о вакцинации здесь.