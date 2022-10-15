Печать прекрасно сохранилась. Фото: vk.com

В Калининграде нашли печать философского факультета Кенигсбергского университета. Об этом в соцсетях сообщил калининградский коллекционер и торговец стариной Сергей Попов.

«Такой уникальный предмет пополнил мою коллекцию. Альма-матер Иммануила Канта», - написал Сергей.

Оттиск печати. Фото: vk.com

Калининградец коллекционирует старинные предметы и, в частности, у него есть солидная подборка восточнопрусских печатей.

Как рассказал «Комсомолке» Сергей, университетскую печать он купил у одного коллекционера.

«К сожалению, неизвестно, где ее нашли. А нашли ее около 20 лет назад», - сообщил он.

Ранее «КП» писала о том, что в Калининграде нашли родовую печать Верушки фон Лендорф - топ-модели, киноактрисы и подруги Сальвадора Дали. Ту печать также приобрел в свою коллекцию Сергей.

А обнаружили печать графского рода Лендорф совершенно случайно. Один калининградец заказал машину земли для подсыпки на своем участке. Приехал грузовик, вывалил грунт и уехал. В отвале строитель и заметил печать. Ее удалось очистить и атрибутировать.