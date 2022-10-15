Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2022 11:39

В СК назвали причину пожара на ул. Сергеева, в результате которого погибла 41-летняя женщина

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета вероятной причиной смерти калининградки при пожаре на ул. Сергеева назвали отравление продуктами горения.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. По предварительным данным, возгорание в квартире произошло из-за замыкания электропроводки», - сообщает пресс-служба СК.

Напомним, днем 14 октября случился пожар в квартире на пятом этаже дома по улице Сергеева. Там погибла 41-летняя женщина.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти позволит установить судебно-медицинская экспертиза.