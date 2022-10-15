В полиции рассказали о ДТП с двумя погибшими на трассе Калининград - Светлогорск

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Серьезно ДТП случилось на Приморском полукольце в пятницу, 14 октября, около 21:00 на автодороге «Приморское полукольцо Калининград-Светлогорск». Там перевернулся автомобиль, погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 41-летний водитель «Мерседеса» ехал по трассе в сторону Светлогорска. Выбрав небезопасный скоростной режим, он не справился с управлением. Автомобиль наехал на барьерное металлическое ограждение и перевернулся.

«В результате ДТП водитель и 34-летняя женщина, находящаяся на переднем пассажирском сиденье и пристёгнутая ремнями безопасности, скончались на месте от полученных травм», - сообщили в полиции.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего