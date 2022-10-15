В Калининграде начнут готовить специалистов для будущего завода по производству литий-ионных аккумуляторов

. Фото: Правительство Калининградской области

После сообщения о том, что в Калининградской области началось строительство первой в России «гигафабрики» литий-ионных батарей, появилась информация и о том, что в регионе будут готовить кадры для новой высокотехнологичной отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства области, интегратор Росатома по системам накопления энергии – компания «РЭНЕРА» и БФУ имени И. Канта открывают образовательные программы магистратуры и бакалавриата по направлению «Химия».

Накануне было подписано соглашение в БФУ в присутствии губернатора Антона Алиханова и гендиректора Росатома Алексея Лихачева.

«Выпускники программы магистратуры по направлению подготовки «Химические источники тока» смогут решать профильные инженерные и рационализаторские задачи. Программа магистратуры позволит выпускать специалистов в области контроля качества при производстве химических источников тока. В планах – подготовка рабочих кадров в рамках программы среднего профессионального образования по специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», - говорится в сообщении.

Набор на новые образовательные программы запускается в ближайшие два года.

Напомним, строительство фабрики литий-ионных батарей началось под Неманом. Крупнейшее российское предприятие мощностью 4ГВт*ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии.