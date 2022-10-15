Калининградцев приглашают на уборку территории руин кирхи в Тишино

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В воскресенье, 16 октября, калининградская организация «Хранители руин» организует большую уборку на руинах кирхи Абшвангена в Тишино.

«Руины кирхи Абшвангена — тот объект, где мы регулярно проводим наши субботники, а в этот раз — благодаря поддержке Службы охраны памятников — мы сделаем перед кирхой ровный зеленый газон. Ждем большую команду «Хранителей» для нового шага на пути к эстетике руин!», - говорят организаторы.

По традиции на воскресник приглашают всех желающих и неравнодушных к истории края.

Сбор на месте в 10:00. На выезде будет организовано горячее питание. Инвентарем волонтеров обеспечат.

Специально для участников выезда после работы состоится интересная экскурсия по объекту.

Кирха в Абшвангене была построена в 1362-1365 годах из валунов и кирпича, перестраивалась в конце XV - начале XVI веков. После окончания Первой мировой войны кирха ремонтировалась. Во время боев 1945 года кирха не пострадала. В послевоенные годы были разобраны башня и ризница, в середине 2000-х годов разрушились остатки крыши.

Ныне руины носят статут объекта культурного наследия регионального значения.