Для Калининграда к зиме закупят дополнительные желтые контейнеры для песка и соли

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В Калининград привезут дополнительные 250 пластиковых контейнеров для хранения пескосоляной смеси. Об этом сообщил в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

«Противогололедные материалы будут храниться в контейнерах. Их установка начнется на улицах города с 17 октября. Всего в Калининграде на балансе «Чистоты» 2331 контейнер, планируют купить еще 250 контейнеров», - сказал директор предприятия.

Ранее Александр Запивалов, председатель комитет городского хозяйства, сообщал, что в Калининграде к зиме заготовят 15 тонн соли.

- Запасы этого года в 1,5 раза превышают те, что были отражены в предыдущие годы. Для чего мы это делаем? В связи с обстановкой, которая у нас сегодня происходит с доставкой… Соли у нас местной нет, мы везем ее из Белоруссии и России. Поэтому решили подстраховаться, чтобы не работать как в предыдущие годы «с колес», - сказал председатель комитета.