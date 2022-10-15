Детский ансамбль из Калининграда пробился в финал Всероссийского фестиваля народных хоров

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Калининградский детский фольклорный ансамбль «Заряна» из школы им. Глиэра под руководством Дарьи Близненко (в прошлом году она участвовала в конкурсе на лучшего преподавателя ДШИ) выиграл окружной этап Всероссийского фестиваля народных хоров.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального образовательно-методического центра.

Соревнования талантов проходили в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга – участвовали 23 коллектива из разных регионов страны, а оценивало выступления творческое жюри фестиваля, в составе которого - ведущие представители культуры Петербурга.

Отмечается, что эта победа – допуск к участию в финале, где будут выбирать лучший ансамбль из лучших.