Под Мамоново дачник чуть не задушил соседку за просьбу сделать потише музыку

Инцидент случился под Мамоново. В пос. Ладыгино на территории своего садового участка трудились пенсионеры. Они сделали замечание соседу, который громко слушал музыку. Конфликт разгорелся мгновенно – сосед от слов перешел к делу.

По данным пресс-службы регионального УМВД, он схватил вилы и стал угрожать пожилому мужчине убийством. Женщина попыталась успокоить агрессора, но он набросился на нее и стал душить.

Пенсионеры обратились в полицию. Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

У пожилой женщины были зафиксированы травмы, она направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы.