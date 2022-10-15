В Неманском районе водитель «Мерседеса» устроил ДТП с пострадавшими

ДТП случилось в Неманском районе на 46-м километре автодороги «Гвардейск - Неман - граница с Литвой». 30-летний водитель за рулем «Мерседеса» ехал со стороны поселка Новоколхозное в сторону Шепетовки.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при выполнении разворота мужчина не предоставил преимущество автомобилю, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение с автомобилем «Опель».

В результате ДТП пассажиры автомобиля марки «Опель», за рулем которого находился 71-летний мужчина, получили телесные повреждения.