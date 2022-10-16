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Спорт16 октября 2022 10:41

Замешанный в скандале Гоча Гогричиани снова играет за «Балтику»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградская «Балтика БФУ им. И. Канта» обыграла в домашнем матче «Енисей 2». Игра состоялась 15 октября в Калининграде.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Один из голов в ворота соперника забил Гоча Гогричиани. Напомним, ранее «Балтика» отстранила 22-летнего нападающего от тренировок после публичных заявлений его бывшей девушки об избиении. Клуб проводил внутреннее разбирательство.

В субботу игрок снова был на поле, на это, конечно, обратили внимание болельщики. На вопрос об отстранении в ФК «Балтика» сообщили, что «футболист и его бывшая девушка урегулировали разногласия в досудебном порядке».