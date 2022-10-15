В Калининградской области за сутки выявили 91 новый случай коронавируса

За сутки в Калининградской области было выявлен 91 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки в регионе было госпитализировано 6 человек, умер один больной. Полностью выздоровели 134 человека.

По состоянию на 15 октября в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 657 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 26 130 человек. Выявлено 13 384 новых случая. Умерло за сутки 98 человек.