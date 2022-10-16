В Калининграде перед мобилизованными выступили артисты московского театр «Et Cetera»

Актриса Анна Артамонова исполнила песни военных лет и современные композиции. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде в клубе воинской части на улице Подполковника Емельянова прошел концерт для мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Артисты московского театра «Et Cetera» Анна Артамонова, Амаду Мамадаков и Ольга Белова, художественным руководителем которого является народный артист Российской Федерации Александр Калягин, провели выездное выступление для мобилизованных военнослужащих в Калининграде, - сообщили в пресс-службе.

Анна Артамонова под гитару исполнила песни военных лет и современные композиции, Амаду Мамадаков поделился воспоминаниями, как принимал участие в съемках фильмов «9 рота» и «72 метра», а Ольга Белова зачитала письмо мальчика, обращенное к участникам специальной военной операции.

Артисты также в неформальной обстановке пообщались с мобилизованными военнослужащими, сделали общие фотографии на память.

В пресс-службе Балтфлота отметили также, что в настоящее время в Калининградской области с мобилизованными военнослужащими продолжаются занятия на нескольких полигонах Балтийского флота.

- Все призванные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники, - прокомментировали в пресс-службе.