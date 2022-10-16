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Общество16 октября 2022 8:09

В Зеленоградске около «кошачьего» мурала установили наземные светильники

Арт-объект расположен на улице Октябрьской
Вера Гринвич
Стена электрической подстанции с муралом теперь подсвечена.

Стена электрической подстанции с муралом теперь подсвечена.

Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске продолжают работу по установке акцентного освещения городских достопримечательностей. Об этом рассказали в администрации Зеленоградского муниципального округа.

- На этот раз наземные светильники установлены для подсветки ранее созданного «кошачьего» мурала, разместившегося на стене электрической подстанции по улице Октябрьской, превратив невзрачное техническое здание в значимый визуальный объект городского пространства, - отметили чиновники.

Ранее глава Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин рассказал о работе по установке архитектурно-художественной подсветки жилых домов в Калининграде.