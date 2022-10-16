Калининградские таможенники выявили факт продажи 500 тонн бензина по подложному контракту

Калининградские таможенники выявили факт продажи почти 508 тонн бензина по недействительному контракту венгерской компании. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

- В результате оперативно розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками таможни установлено, что в рамках контракта между российской топливной компанией и венгерской фирмой на морском судне, следующем из России в Латвию, был экспортирован прямогонный бензин (нафта). Впоследствии в рамках международного сотрудничества была получена информация, что венгерская сторона не подписывала такой контракт, поэтому он считается недействительным. Соответственно, стратегически важный ресурс был незаконно перемещен через таможенную границу, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере с использованием поддельных документов»). Расследование продолжается.