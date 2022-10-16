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Общество16 октября 2022 8:26

Калининградские таможенники выявили факт продажи 500 тонн бензина по подложному контракту

Получателем груза должна была стать венгерская компания
Вера Гринвич

Калининградские таможенники выявили факт продажи почти 508 тонн бензина по недействительному контракту венгерской компании. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

- В результате оперативно розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками таможни установлено, что в рамках контракта между российской топливной компанией и венгерской фирмой на морском судне, следующем из России в Латвию, был экспортирован прямогонный бензин (нафта). Впоследствии в рамках международного сотрудничества была получена информация, что венгерская сторона не подписывала такой контракт, поэтому он считается недействительным. Соответственно, стратегически важный ресурс был незаконно перемещен через таможенную границу, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере с использованием поддельных документов»). Расследование продолжается.