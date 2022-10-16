В Калининграде после двухлетнего перерыва возобновлено шествие с розовой ленточкой

В акции приняли участие и те калининградки, кто преодолел недуг. Фото: Правительство Калининградской области

В субботу, 15 октября, в Калининграде на Верхнем озере после двухлетнего перерыва из-за пандемии в девятый раз состоялось шествие, посвященное Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция организована Калининградской региональной общественной организацией «Вита» при поддержке областного министерства здравоохранения, администрацией Калининграда и региональной организацией Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Руководитель организации Лидия Чашина пояснила, что марши против рака в России столь активно проводит только Калининград.

- Розовая ленточка как символ связала всех нас, и мы вместе шагаем по жизни на пути к выздоровлению и поддерживаем тех, кто сейчас нуждается в нашей помощи, - подчеркнула Лидия Чашина. – Также мы ведем большую информационно-просветительскую работу по профилактике рака груди среди женщин, которые здоровы, пропаганде здорового образа жизни.

Сообщается, что в акции приняли участие более ста калининградок, многие из которых преодолели опасный недуг.