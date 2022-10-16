Главный онколог: В Калининградской области почти полностью заменены аналоговые маммографы на цифровые

В Калининградской области нет никаких проблем с доступностью маммографических исследований. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области завершается процесс обновления медицинского оборудования, в том числе предупреждающего развитие онкозаболеваний у женщин. Об этом во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября, заявил главный онколог регионального минздрава Кирилл Баринов.

- В области практически полностью заменены старые аналоговые маммографы на современные цифровые, и переоснащение продолжается, - отметил Кирилл Баринов, его цитирует пресс-служба регионального правительства. - Нет никаких проблем с доступностью маммографического исследования, которое рекомендовано регулярно проходить женщинам.

Как подчеркнул главный онколог региона, раннему выявлению рака молочной железы во многом способствует успешная работа сети центров женского здоровья - в Областной и Центральной городской клинических больницах, а также на базе больниц Черняховска и Советска. Обратившись в эти структурные подразделения с полисом ОМС, женщины могут пройти бесплатное обследование, в том числе молочных желез.

- Хотелось бы напомнить, что обязанность заботиться о своем здоровье закреплена Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан». А то, что профилактика – лучшее лечение, по-прежнему очень актуальный факт, - отметил Кирилл Баринов.