Жительница Славского района продавала выдуманный сервиз за 14 тысяч рублей

Мошенники продолжают изобретать новые способы обмана граждан. На этот раз аферисту придется ответить за продажу несуществующего набора посуды. Фото: Мария ЛЕНЦ

На официальном сайте Калининградской областной прокуратуры сообщается, что прокурор Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней жительницы Славского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- По версии следствия, в 2022 году обвиняемая на сайте по продаже имущества сети Интернет разместила под вымышленным именем объявление о продаже столового сервиза по цене 14 тысяч рублей, который фактически у нее отсутствовал, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по телефону «находчивая» продавец неоднократно убеждала потерпевшую перевести ей денежные средства в сумме более 12 тысяч рублей несколькими платежами в счет предоплаты за несуществующий сервиз.

- Обвиняемая вину в содеянном признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в прокуратуре.