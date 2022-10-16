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Общество16 октября 2022 11:04

Жительница Славского района продавала выдуманный сервиз за 14 тысяч рублей

И стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Вера Гринвич
Мошенники продолжают изобретать новые способы обмана граждан. На этот раз аферисту придется ответить за продажу несуществующего набора посуды.

Мошенники продолжают изобретать новые способы обмана граждан. На этот раз аферисту придется ответить за продажу несуществующего набора посуды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На официальном сайте Калининградской областной прокуратуры сообщается, что прокурор Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней жительницы Славского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- По версии следствия, в 2022 году обвиняемая на сайте по продаже имущества сети Интернет разместила под вымышленным именем объявление о продаже столового сервиза по цене 14 тысяч рублей, который фактически у нее отсутствовал, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по телефону «находчивая» продавец неоднократно убеждала потерпевшую перевести ей денежные средства в сумме более 12 тысяч рублей несколькими платежами в счет предоплаты за несуществующий сервиз.

- Обвиняемая вину в содеянном признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в прокуратуре.