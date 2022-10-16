В Калининграде работает выставка открыток, собранных по обмену

Открыток о чтении собралось так много, что библиотека организовала выставку. Фото: СОЦСЕТИ

В библиотеке № 21 Калининграда работает выставка открыток, собранных в рамках проекта по обмену открытками «Postcrossing». Об этом сообщается в группе "Библиотека им. А.П. Чехова" в ВКонтакте.

- Представленные почтовые карточки посвящены чтению. Посетители смогут узнать об истории "Postcrossing", особенностях участия в нем, - отмечают организаторы.

"Postcrossing" - проект, созданный для возможности обмена, получения открыток со всего мира. В основе принципа обмена открытками, в частности, лежит единая база участников проекта.

Выставка будет работать по 30 октября включительно.

Адрес библиотеки - улица Карамзина, 48 В. Телефон для справок: 37-51-45.