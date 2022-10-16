В нацпарке «Куршская коса» выясняют обстоятельства гибели пятнистого оленя

Мертвого пятнистого оленя обнаружили около моря в районе поселка Рыбачий Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В воскресенье, 16 октября, на морском побережье вблизи поселка Рыбачий обнаружен мертвый пятнистый олень. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Куршская коса».

- В понедельник, 17 октября, по вызову приедет ветеринар для установления причины гибели животного. Предположительно (по результатам визуального осмотра) оленя загнали собаки, - отметили в пресс-службе.

Наиболее вероятная численность пятнистого оленя на Куршской косе, по данным учета, проведенного 3 марта 2022 года, - 39 особей.