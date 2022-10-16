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Общество16 октября 2022 12:11

В нацпарке «Куршская коса» выясняют обстоятельства гибели пятнистого оленя

Предварительная версия – животное загнали собаки
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Мертвого пятнистого оленя обнаружили около моря в районе поселка Рыбачий

Мертвого пятнистого оленя обнаружили около моря в районе поселка Рыбачий

Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В воскресенье, 16 октября, на морском побережье вблизи поселка Рыбачий обнаружен мертвый пятнистый олень. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Куршская коса».

- В понедельник, 17 октября, по вызову приедет ветеринар для установления причины гибели животного. Предположительно (по результатам визуального осмотра) оленя загнали собаки, - отметили в пресс-службе.

Наиболее вероятная численность пятнистого оленя на Куршской косе, по данным учета, проведенного 3 марта 2022 года, - 39 особей.