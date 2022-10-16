Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 12:28

В Калининграде мобилизованные метали учебные и боевые гранаты

Гранатами поражались ростовые фигуры-мишени, имитирующие противника
Вера Гринвич

На одном из полигонов Калининградской области более 200 мобилизованных военнослужащих выполнили метание учебных и боевых ручных осколочных гранат РГД-5 в ходе тренировки по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

- Первые броски военнослужащие совершали учебными боеприпасами, после перешли к боевым гранатам РГД-5. По условиям выполнения упражнения, одной гранатой поражались ростовые фигуры-мишени, имитирующие живую силу условного противника, расположенные на удалении 25 метров, - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание на занятиях уделялось соблюдению техники безопасности при метании гранат.