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Общество16 октября 2022 13:08

Коронавирус в Калининграде: 80 заражений и один летальный случай

За минувшие сутки никому из заболевших госпитализация не потребовалась
Вера Гринвич
За сутки в Калининградской области коронавирус подтвердился у 80 человек.

За сутки в Калининградской области коронавирус подтвердился у 80 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в воскресенье, 16 октября, суточный показатель заражения коронавирусной инфекцией продолжил сокращение и составил 80 случаев (сутками ранее – 91 случай).

Госпитализация никому из заболевших не потребовалась.

Выздоровели после лечения в амбулаторных или стационарных условиях 287 жителей региона.

Отмечается, что список летальных случаев в результате заражения коронавирусом пополнился еще одним случаем. Всего с начала пандемии в Калининградской области СOVID-19 унес жизни 1980 человек.