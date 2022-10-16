Коронавирус в Калининграде: 80 заражений и один летальный случай

За сутки в Калининградской области коронавирус подтвердился у 80 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в воскресенье, 16 октября, суточный показатель заражения коронавирусной инфекцией продолжил сокращение и составил 80 случаев (сутками ранее – 91 случай).
Госпитализация никому из заболевших не потребовалась.
Выздоровели после лечения в амбулаторных или стационарных условиях 287 жителей региона.
Отмечается, что список летальных случаев в результате заражения коронавирусом пополнился еще одним случаем. Всего с начала пандемии в Калининградской области СOVID-19 унес жизни 1980 человек.