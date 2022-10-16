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Общество16 октября 2022 13:34

На улице Горького водитель «Ауди» сбил ребенка на пешеходном переходе

Юный участник движения переходил улицу на зеленый свет
Вера Гринвич
К счастью, сбитому ребенку госпитализация не потребовалась.

К счастью, сбитому ребенку госпитализация не потребовалась.

Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу, 15 октября, в Калининграде на улице Горького, в районе дома номер 182, автомобиль «Ауди» сбил ребенка. Об этом говорится в сводке региональной ГИБДД.

Сообщается, что 44-летний водитель проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, «допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора».

Юному участнику дорожного движения назначено амбулаторное лечение.