В матче за Суперкубок России женская волейбольная команда «Локомотив» проиграла «Динамо-Ак Барс»

Фото: ВК "Локомотив", "ВКонтакте".

В воскресенье, 16 октября, во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде в матче 4-го тура Pari Суперлиги Суперкубок России разыграли калининградский «Локомотив» и казанский «Динамо-Ак Барс».

Итог игры – 0:3. Суперкубок отправился в Казань.

- Если казанская команда на протяжении всего матча держала концентрацию и не сбавляла оборотов, то про наших девушек такого не скажешь. Хромала атака – мяч зачастую после нападения хозяек не доходил до пола. Здесь отлично действовала защита гостей, которые просчитывали направление большинства атак «Локо». Да и на блоке Казань уверенно переигрывала «Локомотив, - говорится в отчете о встрече на официальном сайте ВК «Локомотив».

По официальным данным, на трибунах ДС «Янтарный» собралось почти 5 000 болельщиков.