В Калининградской области открыты 400 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей и выше

Сегодня жителям Калининградской области доступны более 400 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей и выше. Как отмечают аналитики hh.ru, больше всего таких предложений в сфере продаж и клиентского сервиса, ИТ-сектор, строительные компании и крупные девелоперы, а также сфера консультирования. Меньше всего»дорогих» вакансий - в сфере безопасности, добычи сырья, а также в туризме.

Топ-10 высокооплачиваемых вакансий в Калининградская области в октябре 2022 года выгдядит так:

1. Ведущий менеджер корпоративных продаж (с опытом работы в сфере СИЗ), до 400 000 руб. на руки.

2. Помощник технического суперинтенданта, до 250 000 руб. на руки.

3. Вахтенный механик, от 160 000 руб. на руки.

4. Электросварщик полуавтоматической сварки, до 180 000 руб. до вычета налогов.

5. Маркетинг дизайнер, до 247 500 руб. до вычета налогов.

6. Архитектор, до 170 000 руб. на руки.

7. Senior Java Developer / RIA Developer, от 280 000 руб. на руки.

8. Инженер по вентиляции и кондиционированию, до 388 000 руб. до вычета налогов.

9. Team Lead Python, от 6 500 USD на руки.

10. Менеджер по продажам, от 300 000 руб. на руки.

По данным портала, на сегодняшний день медианная зарплата в Калининградской области составляет 45 300 рублей.