«Я в деле»: калининградские студенты пройдут курс бизнес-грамотности

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Всероссийская программа молодежного предпринимательства «Я в деле» были инициирована благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» в начале 2022 года и успешно реализуется уже в 63 регионах России. Главная задача проекта – развитие управленческих навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодежи.

В Калининграде на днях стартовал уже второй сезон программы. В начале осени сотни студентов Калининградской области участвовали в отборочных турнирах, и на днях на площадке Регионального центра межнациональных встреч наконец наградили победителей. Все они, став участниками программы, до конца года пройдут бесплатный курс бизнес грамотности.

Учебный курс программы «Я в деле» длится два месяца и включает все этапы: от разработки бизнес-плана до реализации собственного startup-проекта и начала продаж. Основное преимущество в том, что ребята учатся создавать продукты или услуги и продавать их не по книжке, а в реальной жизни. По итогам курса каждый из студентов будет готов к запуску собственного бизнес-проекта.

По словам регионального руководителя программы «Я в деле» Юлии Фигулярной, в учебном курсе ориентир сделан на практику, и лишь 30% занятий посвящены теории. В остальном – это различные интерактивные форматы: конкурсы, игры, креативные ивенты, встречи с опытными предпринимателями и экспертами, мастер-классы.

- В нынешних условиях удержать и развивать экономику можно и нужно силами тех, кто готов и не боится принимать новые вызовы. Именно таких выпускников мы готовим. – говорит Евгений Исак, генеральный директор благотворительного фонда «КАПИТАНЫ». – Программа «Я в деле» – это своего рода «полевой» экономический опыт. Ее участники выходят с готовыми решениями, которые можно сразу претворять в жизнь. А поскольку жизнь меняется быстро, всегда нужны активные подготовленные люди, готовые действовать.

В открытии сезона программы «Я в деле» в Калининграде приняли участие более 60 студентов региональных вузов, а также местные предприниматели, представители Центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес», общественники и эксперты в сфере образования.

«Наше будущее зависит от молодежи. Оно здесь сидит, в зале! И я рада, что дети заинтересованы, есть увлечение, которое в дальнейшем точно приведет к какому-то позитивному результату», – уверена одна из гостей мероприятия Екатерина Иванова (индивидуальный предприниматель, директор центра полиграфии «Палитра»).

Подробную информацию о программе «Я в деле» можно найти на официальном сайте явделе.рф или через группу ВКонтакте «Я в деле. Калининградская область».