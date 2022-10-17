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Общество17 октября 2022 8:29

В Калининградской области в ходе спецоперации изъяли полкилограмма наркотиков

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области прошла антинаркотическая операция «Канал-Неман», Мероприятия по выявлению и перекрытию каналов контрабанды наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проходили во взаимодействии с сотрудниками УФСБ, Пограничного управления, транспортной полиции и таможни.

Всего было выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и задержано 9 злоумышленников.

Полицейские изъяли 490 граммов наркотиков и более килограмма взрывчатых веществ.