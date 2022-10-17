В воскресенье в области в ДТП пострадали два человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В воскресенье, 16 октября, в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Дзержинского в Калининграде водитель «Хендая» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в «КИА». В результате аварии 31-летний водитель «КИА» получил телесные повреждения.

На 7 км. автодороги «Донское-Синявино-Янтарный» 40-летний водитель «Ниссана» превысил скорость, не справился с управлением и съехал придорожный кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован