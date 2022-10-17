В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 17 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Верхнеозёрная 1, 2б, 3, г, ул. Гоголя 2-4, ул. Голикова 7, ул. Земельная 12-20, ул. Первомайская 17, ул. Тургенева 1-5,2-14,17-29а, ул. Лесопильная 57-79,58-72, пр-кт Московский 100-128, ул. Грига 3-15, ул. Черепичная 4,19-21, пер. Черепичный 11,13.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10.00 до 16.00 на ул. Судостроительная 75,

с 10.00 до 17.00 - ул. Каштановая аллея 151-155,174 (д/с№20),178, ул. Захарова 20-46,

с 10.00 до 15.00 - ул. У. Громовой 32-38, 52-58, ул. Интернациональная 9 (ЦТП), ул. Верхнеозёрная 24,

с 9.30 до 15.00 - ул. Харьковская 2-40,23-83.