Калининградка устроила дебош в магазине, в котором ей не продали спиртное

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде в воскресенье вечером сотрудники Росгвардии задержали агрессивную женщину, которая устроила дебош в сетевом магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел вечером на проспекте Победы. Одна из посетительниц начала вести себя агрессивно и выкрикивать нецензурные выражения в адрес окружающих после того, как ей отказались продать алкоголь в не установленное законом время.

Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнюю женщину и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.