Калининград дополнительно получил 102 млн рублей на расселение аварийщиков

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградская область дополнительно получит более 100 млн рублей на расселение аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Всего регион получит 102,4 млн рублей.

Напомним, в настоящее время в области переселяют людей из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

В новое жилье уже переехали порядка 1 700 человек, сокращено 25,26 тыс. кв. м аварийного фонда. Всего в рамках реализации региональной программы на территории Калининградской области с 2019 по 2024 годы подлежат расселению 3 148 человек с 48,45 тыс. кв. м. На эти цели предусмотрено порядка 1,1 млрд рублей.