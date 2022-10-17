За 9 месяцев аэропорт «Храброво» обслужил более 2,9 млн пассажиров

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В январе-сентябре 2022 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 2 950 368 человек, что на 3,3 процента меньше аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Внутренний пассажиропоток составил 2 883 898 человек, снизившись на 3,7%. На международных рейсах было обслужено 66 470 пассажиров, что превышает показатели 2021 года на 11,9%. Грузооборот аэропорта увеличился на 0,9% и составил 6099,869 тонн.

Непосредственно в сентябре пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 1,2% по сравнению с прошлым годом и составил 414 198 человек. На внутренних рейсах было перевезено 402 267 пассажиров (прирост 1,7%), на международных – 11 931 пассажиров (снижение на 13,6%).