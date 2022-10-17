Калининградская компания погасила долги по налогам после ареста «Тойоты»

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили калининградское предприятие погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Производящее электрооборудование предприятие накопило налоговую задолженность 5,8 млн рублей, поэтому приставам пришлось применить меры принудительного взыскания. Они арестовали принадлежащий компании автомобиль «Тойота» 2021 года выпуска.

Должник получил разъяснение, что в случае неуплаты долга машина будет продана, после чего руководство фирмы полностью погасило задолженность.