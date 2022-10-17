Ганзейского стиля не будет: Разрабатывается концепция преобразования домов в конце Ленинского проспекта

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде предстоит проектирование второго этапа Ленинского проспекта от эстакадного моста до улицы Багратиона. Отдельно будет разработана концепция, которую выставят на слушания. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказал глава регионального Фонда капремонта Олег Туркин.

- Уверен, мы будем не раз собираться с общественностью и с архитекторами, для того, чтобы разработать максимально уместную и интересную концепцию и продолжить преобразовывать советскую типовую застройку и центр города. Но ганзейского стиля там не будет, - сказал Олег Туркин. - Ленинский проспект – важная улица и хотелось бы, чтобы она выглядела достойно. Важно подойти к вопросу комплексно. Работа, которую мы проделаем, останется на века или как минимум на десятки лет.

В целом, по словам главы Фонда, калининградцев на Ленинском проспекте «ждут отличные перспективы».

- Ленинский проспект, 34 – достаточно большое здание на съезде с моста по правой стороне. До конца месяца мы начнем там ставить леса. Подрядчик определен, он приступит к работам, - говорит Олег Туркин. – Кроме того, мы ведем работы напротив Дома Искусств, на Ленинском 134-147. Это большой дом, знаковый. Он уже в лесах. Скоро начнем его красить. Важный дом на перекрестке проспекта Калинина и Ленинского проспекта. Он до 1945 годы постройки, дом большой, средств сразу не хватает. Поэтому работу разделили на этапы. Первый этап уже завершен. Сейчас открыта и вторая часть дома. К лету жители увидят этот дом полностью отремонтированным, с обновленным фасадом. Там мы обязательно сохраним элементы советской архитектуры, барельефы.