Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 79 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 47 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 6,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 5,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 2.