Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 79 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 47 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 6,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 5,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 2.