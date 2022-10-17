В больнице Озерска установили новый флюорограф

В больнице Озерска заработал новый флюорограф, который купили за 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Современная техника пришла на смену устаревшей. Прежний аппарат в Озерской больнице был разобран и на его месте смонтировали новый. После монтажа аппарат была запущен в тестовом режиме, а затем начался плановый прием пациентов на исследования. Начиная с 8 октября с помощью нового флюорографа уже получено 57 снимков.

По данным минздрава, для работы в профильном кабинете персонал больницы прошел дополнительное переобучение.