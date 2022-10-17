Двое калининградцев попались с поддельными водительскими правами

Двое жителей Калининградской области стали фигурантами уголовных дел за использование поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

39-летнего калининградца остановили на Ленинском проспекте. Предъявленное водительское удостоверение вызвало у полицейских сомнения в его подлинности, что подтвердила экспертиза.

Аналогичная ситуация произошла в Светлогорске. 45-летний водитель «Хендая» предъявил при проверке права с признаками подделки.

На них завели уголовные дела, горожанам грозит до 1 года лишения свободы.