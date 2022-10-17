Производитель компьютерной техники стал резидентов калининградской ОЭЗ

В реестр Особой экономической зоны в Калининградской области включена компания «АйТиАй», учрежденная RDW Technology – одним из отечественных производителей сертифицированной компьютерной техники. Об этом сообщает администрация ОЭЗ.

«Вид деятельности нового резидента – IT, разработка программного обеспечения, научные исследования и разработки. Представители этой категории в дополнение к обычным льготам ОЭЗ пользуются пониженным до одного миллиона рублей порогом инвестиций», – рассказали в администрации зоны.

С 2015 года RDW Technology под брендом RDW Computers производит сертифицированную российскую компьютерную технику. В перечне продукции компании оборудование, среди которого значится первая российская материнская плата на базе AMD, мониторы, входящие в реестр Минпромторга, моноблоки, системные блоки. Материнские платы компания также производит на базе предприятий «Технополис GS» в Гусеве.

Новый резидент уже сообщил о планах открытия в регионе своего инжинирингового центра. В инвестиционной декларации компания заявляет создание в течение трёх лет порядка 30 новых рабочих мест.